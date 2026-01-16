Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında Çankaya Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek liderlik koltuğunu Etimesgut SK’dan liderlik koltuğunu devralan İnegöl Kafkasspor, lider unvanıyla ilk kez seyircilerinin karşısına çıkacak. Ligde şu ana kadar oynanan 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan yeşil siyahlılar bu maçlarda attığı 27 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Grubun en golcü takımı olan İnegöl Kafkasspor, son 5 maçını kazanarak muhteşem bir seri yakaladı. Son 7 maçında kaybetmeyen ve 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kafkasspor, Edirnespor maçını da kazanarak galibiyet serisini 6’ya yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkarmaya çalışacak.

Profesyonel lig tarihinde ilk kez lider olan Kafkasspor, 16. Haftada elde ettiği bu unvanı devam ettirmek istiyor.

EDİRNESPOR NASIL BİR TAKIM?

Lige kötü bir başlangıç yapan ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Edirnespor için tehlike çanları çalıyor. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Edirnespor ligde şu ana kadar oynanan 16 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda sadece 12 gol atan Edirnespor kalesinde ise 34 gol gördü.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Galata SK 1-1 berabere kalan Edirnespor, bu maçta rakibine oranla daha iyi bir performans ortaya koydu.

İnegöl’de oynanacak olan lig maçından puan alamaması durumunda ligde kalma umutlarını mucizelere bırakacak olan Edirnespor, bu nedenle puan ve puanlar almak için mücadele edecek.

İNEGÖL KAFKASSPOR-EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

3. Lig 1. Grup 17. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Edirnespor arasındaki mücadele 17 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.