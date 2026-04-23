Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan'da makamını minik Yiğit'e devretti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk İlkokulu öğrencileri Yiğit Tekelioğlu, Hifa Demir ve Seray Arya Ergül'ü Valilik makamında ağırladı. Ziyaret kapsamında Valilik makamı temsili olarak Yiğit Tekelioğlu'na devredildi. 'Vali' koltuğuna oturan minik Yiğit, ilgili birimlerle görüşerek talimatlarını iletti, şehirle ilgili düşüncelerini ve hayallerini paylaştı. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılırken, çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sözer, onların neşesi ve enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Vali Sözer, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak; 'Çocuklarımızın hayalleri bizler için yol göstericidir. Onların mutlu ve güçlü bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.