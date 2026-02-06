Yalova Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Vali Usta, il genelinde suç oranlarında düşüş sağlandığını, aydınlatma oranlarının ise yükseldiğini belirtti. Vali Usta, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında malvarlığına karşı işlenen suçların 2024 yılında bin 490 iken 2025 yılında yüzde 33'lük bir azalış gerçekleşerek 995 olay meydana geldiğini belirtti.

Usta, aydınlatma oranının 2024 yılında yüzde 91 iken aynı döneme kıyasla 2025 yılında yüzde 95'e çıktığını söyledi. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise durum aynı düzeyde devam ettiğini anlatan Vali Usa, 'Öte yandan 2024 yılında bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 98 iken aynı döneme kıyasla 2025 yılında aydınlatma oranında yüzde 99'luk bir başarı sağlanmıştır. Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanmasına için yapılan çalışmalarda 2025 yılında 2 bin 939 kişi yakalanmıştır' ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamında toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Usta,

'Bu operasyonlar neticesinde 224 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 59'u ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 165 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiş, 71'i tutuklanmış, 77'si adli kontrol şartıyla, 17'si ise savcılıktan salıverilmiştir. 10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir' dedi

Usta, uyuşturucu ile mücadelede imal ve ticaret yapanlara yönelik 202 operasyon gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

'Bu operasyonlarda yakalanan 333 şahıstan 55'i kolluktan ifadelerine müteakip serbest bırakılmış, gözaltına alınan şahısların 172'ı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 106'sı ise adli kontrol şartıyla savcılıktan salıverilmiştir. İçici ve kullanıcılara yönelik ise 914 işlem gerçekleştirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 7 kilo 289 gram esrar, 147 kilo 607 gram metamfatamin, 11 kg 398 gr. skunk, 1 kilo 202 gram kokain, 28 kilo 856 gram sentetik esrar, 474 adet kök Hint keneviri, 417 bin 989 adet sentetik ecza, bin 549 adet ekstazi, 4 kilo 501 gram sentetik esrar hammaddesi, 39 kök skunk bitkisi, 25 gram Afgan Macunu ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında,2024 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 158 şahıs tutuklanıp, 76 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2025 yılında yürütülen çalışmalarda ise 174 şahıs tutuklanmış, 108 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yalova'nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamu kurumları ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmekte olup şeffaflık ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla her ay bu verileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle görevi devraldığımız Valimiz Dr. Sayın Hülya Kaya başta olmak üzere Emniyet Teşkilatımıza, Jandarma Komutanlığımıza ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.'