Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu mahalle muhtarları ile bir araya geldiği programlarına Erdek İlçesiyle devam etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile beraber Erdek Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Erdekli muhtarlarla bir araya geldi. Programda Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, bölge ve il müdürleri de yer aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu ve Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, mahalle muhtarlarımdan yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alırken bölgedeki ihtiyaçlar ve talepler üzerine muhtarların görüşlerini dinledi. Toplantıda mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, yerel yönetimlerin daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.