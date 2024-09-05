Bursa’nın Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesinde 124 hektarlık alana yapılacak olan taş ocağına çevreciler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Yerleşim alanına 400 metre uzaklıkta yapılmak istenilen taş ocağının 98 futbol büyüklüğünde araziye kurulması planlanıyor. Yapılacak taş ocağının Kayapa Gölet’i ve yapılacak Yaylacık Barajı’na yakın olması sebebiyle içme suyunu da tehdit edeceği öne sürüldü.

Nilüfer ilçesinin İnegazi, Atlas, Üçpınar, Kadriye, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı sakinleri, İnegazi Mahallesinde yapılması hedeflenen taş ocağını protesto etti. Eyleme mahalle sakinlerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Okan Şahin, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ve DOĞADER Başkanı Murat Demir katıldı. Ellerine pankartları alan vatandaşlar İnegazi Mahalle meydanına toplanarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, taş ocağı faaliyetleri ile oluşacak tozun tarım ürünlerinin verimsizliğine yol açacağını, mera alanlarının yok olmasının bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılığı bitireceğini ifade ettiler. Yerleşim alanına 400 metre uzaklıkta yapılmak istenilen taş ocağının 98 futbol büyüklüğünde olacağı kaydedildi. İddiaya göre, yapılacak taş ocağının Kayapa Gölet’i ve yapılacak Yaylacık Barajı’na yakın olması sebebiyle içme suyunu da tehdit edeceği ifade edildi.

Taş ocağının buraya yapılması halinde, Yaylacık Barajı suyunun kirleneceğini söyleyen DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Yıllardır İnegazi’nin doğası, insanı zarar görmesin diye bir proje başlıyor mücadele verip kazanıyoruz, bir firma geliyor başka bir proje başlıyor. Kısa zaman önce hem bölgeyi hem Bursamızı ciddi bir şekilde etkileyecek çimento fabrikasını durdurduk. Geçtiğimiz yıllarda ise bu firmanın başka bir madencilik faaliyetini durdurduk. Şimdi başka bir firma 124 hektarlık bir alanda bu faaliyeti yenilemek istiyor. Ormanlık alanda dinamit patlatıp taşı toprağı alt üst edecek, burada yaşamı bitirecek. Burası Bursa’nın su sorununu çözebilmesi için yapılacak olan Yaylacık Barajı’nı havzası. Taş ocağı buraya yapılırsa Bursa’nın içme suyu toza toprağa girecek” dedi.

Yapılacak olan taş ocağının sadece İnegazi için değil tüm Nilüfer’e zarar vereceğini söyleyen Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, “Bastonu dikseniz yeşerecek olan bu velinimet toprakların evladı olarak İnegazi Mahallesine yapılması planlanan taş ocağına kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Neredeyse her yıl ısrarla karşımıza çıkartılan bu yıkım projesine karşı durmak hepimizin boynuna borçtur. Bu projenin hayata geçmesi demek, burada dinamitlerin patlaması, çevrenin toz bulutlarına esir edilmesi, su kaynaklarımızın yok edilmesi, tarım arazilerimizin verimliliğinin yerle bir olması demektir. Bu cennet coğrafyada yapılmak istenen taş ocağı sadece İnegazi için değil, tüm Nilüfer için bir yıkım olacaktır. Biz Nilüferliler burada sistematik olarak gündeme getirilen bu projeye geçit vermeyeceğiz. Tarım arazilerimizi, su kaynaklarımızı birilerinin bitmek tükenmek bilmez para hırsına kurban vermeyeceğiz. Bizler son nefesimize kadar dimdik buradayız. Köyümüze, kaynaklarımıza, arazilerimize, sularımıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.