Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Bursa Valiliği, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik bölgelerinde sıcaklığın beklenenden daha yüksek seviyelere çıkması nedeniyle güneş çarpması riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgelerde, güneşin etkisiyle vücut ısısının tehlikeli düzeylere çıkma riski artıyor. AFAD ve Bursa Valiliği yetkilileri, bu olumsuz durumla karşı karşıya kalmamak için vatandaşların özellikle güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda uzun süreli kalmamaları ve mümkünse gölgede bulunmaları gerektiğini vurguladı.