Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerine bakarken tekrar düşünebilirsiniz.Bu muazzam oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, haklılık payınız var.Günümüz oyun bilgisayarlarına göre üst düzey bir sistem gereksinime sahip olan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci : Core i5-8600 / Ryzen 1600X
  • Bellek : 16 GB
  • İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
  • Ekran Kartı : GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
  • Depolama Alanı : 20 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci : Coe i7-8700K / Ryzen 5 3600X
  • Bellek : 16 GB
  • İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
  • Ekran Kartı : GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700 XT
  • Depolama Alanı : 20 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt günümüz şartlarında herkes yükleyebileceği çok düşük depolama alanı istiyor..Vampire: The Masquerade - Bloodhunt yükleyebilmeniz için istenilen depolama alanı 20 GB yer kaplamaktadır.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Kaç GB Ram İstiyor?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt boş ram slotlarınıza yeni ramler satın almanızı isteyebilir.Oyunun minimum şartlarda oynanabilmesi için 16 GB Ram sahibi olmalısınız.

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Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oynunu kurup oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan platformlardan birine sahip olmanız gerekir.Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyununun oynanabildiği platformlar;

  • Microsoft Windows