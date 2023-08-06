Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde İnegöl OSB'de meydana gelen büyük yangından işyerleri zarar gören esnaflarla bir araya geldi. Varank, esnafların sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını belirtti.

Esnaflarla yangın bölgesinde bir araya gelen Varank'a, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta eşlik etti.



Yangınla ilgili bilgi alan Mustafa Varank esnafların taleplerini dinledi. Kısa süre içinde üretime geçebilecek bir yer, kredi ve kesilen çeklerin ötelenmesini isteyen esnaflara konuyla ilgili Maliye Bakanı ve BDDK Başkanıyla görüşeceğini söyleyen Varank, esnafların kısa sürede yeniden üretime geçmeleri adına elinden geleni yapacağını belirtti.