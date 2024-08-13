İnegöl’de olumsuz şartlarda üretim yapan, ölçek büyütmek isteyen mobilyacılar için hayata geçirilen İMASKOP projesi için Kooperatif yönetimi, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank'la görüştü. Varank, mobilyacılara destek sözü verdi.



3 milyon metrekare alanda planlanan ve 1500 üreticinin ye alacağı İMASKOP projesi için destek arayan Kooperatif yönetimi, bugün AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da eşlik ettiği heyette İMASKOP Başkanı Özcan Ayhan, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a projeyle ilgili bilgi verdi.



Varank, İnegöllü heyete proje için destek sözü verdi.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (İMASKOP) Başkanı Özcan Ayhan, hedeflerinin ekolojik, günümüz koşullarına uygun, yeni nesil üretimin desteklendiği, işletmelerde Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimin arttırılabileceği alanlar planladıklarını söyledi. Ortak kullanım alanları, enerji tüketiminde yeşil enerji kullanımı, planlı atık yönetimi, lojistik ve depolama imkanları, sosyal donatı alanları ile sektörün rekabetçiliğini artırmayı planladıklarını vurgulayan Ayhan, bu sayede sektörün de yapısal bir dönüşüme girerek ölçek büyüteceğini ifade etti.