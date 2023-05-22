Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada 2. Turda Erdoğan'a destek çağrısında bulundular.

Yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde;

VATAN PARTİSİ İNEGÖL İLÇE BAŞKANLIĞINDAN : HALKIMIZI CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİPERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ..! 28 Mayıs 2023 günü yapılacak ikinci tur seçiminde, Cumhurbaşkanımızı iki adayın kaldığı koşullarda seçmek durumundayız.

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı İkinci Tur seçimindeki siyasetini, her zaman olduğu gibi emperyalizme karşı bağımsızlık ve Üretim Devrimi mevziisinden belirliyor.

"KAOS PROGRAMINA ADAYDIR"

Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecindedir.

Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır.

Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk Ordusunu tasfiye. küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.

"HALKIMIZI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder

"Güçlü Devlet Üreten Millet" hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz.

Vatan Partisi, 29 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için. Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir.

Seher Yaşa