Bursa'nın merkezinde yer alan Kent Meydanı'nda yaşanan bir olay, vatandaşların tepkisine yol açtı. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu tahmin edilen bir kişi, son iki gündür aynı noktada uygunsuz davranışlar sergileyerek çevredekileri şaşkına çevirdi.

Kent Meydanı'nda bir adamın büyük tuvaletini yapması, çevrede bulunan vatandaşları şoke etti. Olay, meydanın en işlek noktasında meydana gelirken, bu davranış hem hijyen hem de toplum düzeni açısından ciddi bir endişe yarattı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesine rağmen, olayın tekrar etmesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Bursa'nın simge noktalarından birinde yaşanan bu olay, şehirdeki vatandaşlar arasında rahatsızlık yarattı.

Bölge sakinleri, meydanın temiz tutulması ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.