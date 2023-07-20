Siyasetin renkli dünyasında önemli bir figür olan Efkan Âlâ'yı ne kadar tanıyorsunuz? Türkiye'nin farklı bölgelerindeki valilik ve kaymakamlık görevlerinde başarıyla görev yapmış, uzun yıllardır siyasi sahnede aktif rol oynamış olan Âlâ, siyasetin merakla takip edilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Şimdi ise AK Parti'nin liderlik kadrosunda Bursa 1. Bölge milletvekili olarak önemli bir göreve atandı. Vekillerinizi seçtiniz, fakat kim olduğunu biliyor musunuz?

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Türk siyasetinin köklü isimlerinden Efkan Âlâ, 21 Şubat 1965 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde Gönül ve Temel Âlâ çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde başlayan Âlâ, orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden başarıyla mezun oldu. Eğitimine olan bağlılığına devam ederek, Karadeniz Teknik Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisansını tamamladı.

Efkan Âlâ, Gülseren Ala ile evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasi kariyeri boyunca, ailesinden gelen destek ve yardımlaşma duygusunu her zaman ön planda tutmuştur. Kardeşi Atıf Ala ile birlikte, kamu görevlerinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Kariyerine 1988 yılında kaymakamlık stajıyla başlayan Efkan Âlâ, Sakarya Valiliği maiyet memurluğu ve İngiltere'de hizmet içi eğitim gibi farklı görevlerde bulunarak bürokratik deneyimini artırdı. Daha sonra, Dernekpazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlenirken, Tunceli'de vali yardımcısı olarak da görev yaptı.

Efkan Âlâ, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığında çeşitli kademelerde önemli görevler üstlendi. Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik gibi görevlerde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman Valiliği'ne atanarak valilik kariyerine başlamış, daha sonra Diyarbakır Valiliği'ne getirilmiştir.

Efkan Âlâ, siyasi kariyerinde de etkili bir yol çizdi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başardı ve 2015 Kasım seçimlerinde de AK Parti Bursa Milletvekili olarak seçildi. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükümetlerde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Başarılı performansı ve yönetim yeteneği, partisi tarafından takdir edilerek Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasını sağladı.

Efkan Âlâ, Türk siyasetine ve kamu yönetimine katkılarından dolayı saygın bir isimdir. İyi derecede İngilizce bilen Âlâ, uluslararası ilişkilerde de etkin bir rol oynamaktadır.

Bugün itibarıyla, Efkan Âlâ, 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Genel Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Geçmişteki deneyimleri ve vizyonuyla Türkiye'nin siyasi gelişimine ve yönetimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Efkan Âlâ, Türk siyasetine uzun yıllar hizmet veren deneyimli bir siyasetçidir Kendisi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki valilik ve kaymakamlık görevleriyle kamu yönetimi alanında önemli tecrübeler edinmiştir. Şimdi ise AK Parti'deki liderlik göreviyle parti içi ve dışındaki ilişkilerde etkin bir rol üstlenmektedir.