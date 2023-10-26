İnegöl’de kestane üretiminin en çok yapıldığı kırsal mahalleler olan Gazelli, Hilmiye, Bahçekaya ve Saadet köylerinde kestaneler toplanmaya başlandı. Her geçen gün verimi düşen kestaneler üreticilerini üzmeye devam ederken, tüketiciler ise aşırı derecede artan fiyatlar nedeniyle kestane yemeye hasret kalacak gibi.

Hasat ile ilgili açıklama yapan Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren geçtiğimiz yıla oranla bu yıl verimin %70 azaldığını belirterek, kestanede yaşanan hastalık ve yağışların bunda etkili olduğunu söyledi.

Bu yıl verim azlığı nedeniyle tüketicilerin kestaneye ulaşmada zorluk yaşayacaklarını söyleyen Ekren, “Geçtiğimiz yıllarda en büyük sorunumuz hastalıklardı. Şimdi buna mevsimsel koşullarda eklendi. Ağaçlarda ki kestaneleri sayar duruma geldik. Bu nedenle bu yıl kestane fiyatları oldukça değerli olacak” dedi.

Yağışlı bir mevsimde olmaları nedeniyle kestane hasadının her zaman zor olduğunu anlatan Ekren, “Bazı ağaçlar 20 metrenin üzerinde. O ağaçlara çıkıp kestaneleri düşürmek oldukça zor. Belki de tarım sektöründe hasadı en zor yapılan ürünlerden bir tanesi kestanesidir. Bu nedenle şu an hasat yapan tüm üreticilerimize Allah kolaylık versin. Herkesi kestane toplarken dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

Bu arada kestanenin güncel fiyatları da belli oldu. Tarlada toplanan kestaneler cinsine ve büyüklüğüne göre ayrı ayrı değerlendiriliyor. Duble denilen iri kestanenin fiyatları tarlada 200 TL’ye alıcı bulurken, normal büyüklükteki kestaneler ise 150-160 TL arasında alıcı buluyor. 200 TL’ye tarladan satılan kestane pazarda 220-230 TL, manavlarda ise 300 TL’nin üzerinde satılması bekleniyor. İnegöl kestanesinin farklı illerde lojistik ve işçilik giderlerinin etkisiyle 350 TL bandında satılabileceği konuşuluyor.

Bu arada İnegöl kestanesi geçtiğimiz yıl kalitesine göre 30-50 TL arasında satılıyordu.