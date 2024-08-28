Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında Türkiye'de en yüksek gelir vergisini ödeyen kişileri açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en fazla vergi ödeyen kişi olarak listenin başında yer aldı.

Bayraktar, toplamda 1,95 milyar lira vergi ödeyerek birinci sırayı korudu.

Onun arkasında, ikinci sırada abisi Haluk Bayraktar yer aldı. Haluk Bayraktar da önemli bir vergi ödemesi gerçekleştirdi.

Listede üçüncü sırada ise Koç Holding'in onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Rahmi Koç, 480 milyon lira vergi ödeyerek bu sıralamada üçüncü oldu.