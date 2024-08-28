Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran zinciri işletmecilerinden TAB Gıda, 2024 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı güçlü ivmeyi ikinci çeyrekte de sürdürerek finansal ve operasyonel olarak değer üretmeye devam etti. Şirket, ikinci çeyrekte yüzde 76 büyüyerek 10,8 milyar TL sistem geneli gelire ulaştı.

Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro ve Subway gibi dünya çapında bilinen markalarla birlikte kendi oluşturduğu milli markaları Usta Dönerci ve Usta Pideci’yi de bünyesinde barındıran TAB Gıda, operasyonel performansını bu çeyrekte de arttırdı. Şirket, ikinci çeyrekte yüzde 76 büyüyerek 10,8 milyar TL sistem geneli gelire ulaştı.

Şirketin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, "2024 yılı ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte olduğu gibi yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Hem kendi restoranlarımızın hem de franchise restoranlarımızın satışlarını içeren sistem genelindeki toplam satışlarımız, geçen yıla göre yüzde 76 artarak 10,8 milyar TL’ye ulaştı. Benzer şekilde, enflasyona göre düzeltilmemiş hasılatımız yıllık bazda yüzde 78 büyüme gösterdi. IAS 29’a göre düzenlenmiş hasılatımız ise yüzde 4 reel büyüme ile 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla, toplam varlıklarımızı 2023 yıl sonuna göre reel olarak yüzde 10 artırarak bilançomuzu daha da güçlendirdik. Aynı şekilde, öz kaynaklarımızı reel olarak yüzde 7 oranında büyüttük, bu da gelecekteki büyüme ve kârlılığımız için sağlam bir temel oluşturdu. Ayrıca, güçlü nakit pozisyonumuz ile bilançomuzu daha da sağlamlaştırdık; bilançomuzda herhangi bir yabancı para yükümlülüğü bulunmuyor. Yatırımlarımıza devam ediyoruz, yeni restoranlar açıyor ve mevcut restoranlarımızı yeniliyoruz. Dijital ve teknoloji yatırım odağımızı sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken nakit pozisyonumuzu daha da artırmaya devam ettik. Yatırımcılarımıza en iyi değeri sunma hedefiyle, karlılığımızdan ödün vermeden sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz" dedi.

Çetinkaya, operasyonel faaliyetlerle ilgili bilgi verirken, yılın ikinci çeyreğinde toplam 57,1 milyon fiş sayısıyla yüzde 5,3 büyüme kaydedildiğini ve evlere servis siparişlerinde yüzde 17 artışla 13,1 milyon fiş sayısına ulaşıldığını açıkladı. Bu güçlü büyümenin, şirketin değişen tüketici tercihlerine hızla adapte olma yeteneğini ve çevrimiçi sipariş alanındaki gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Çetinkaya, "Büyüme stratejimiz çerçevesinde, ikinci çeyrekte 61 yeni restoran açarak toplam restoran sayımızı 1.710’a çıkardık. Yeni restoran açılışlarının sistem genelindeki satışlarımıza önemli katkı sağladığını ve pazar payımızı pekiştirmede kritik bir rol oynadığını gözlemliyoruz” diyerek, şirketin operasyonel olarak da sürekli olarak büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladı.

Şirketin büyümesinde dijitalleşmenin üstlendiği role de değinen Özgür Çetinkaya, “Dijitalleşme ve teknolojik yenilikleri benimseme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrek sonu itibarıyla, restoranlarımızda 925 self-servis sipariş ekranları kurduk. Müşterilerimiz için, geleneksel menü panolarının yerini alan self-servis ekranlarıyla yeni bir sipariş deneyimini test ediyor ve bu ekranların kullanımını daha da yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, müşteri etkileşimini artırmak ve operasyonel verimliliği optimize etmek amacıyla masaya teslimat yapan servis robotlarını pilot olarak devreye aldık. Bu yenilikler, müşteri deneyimini modernize ederken, operasyonlarımızı daha da verimli hale getirmemize katkıda bulunacaktır. Önümüzdeki dönemde, değer oluşturan fırsatlara yönelerek kârlılığı koruma ve operasyonel verimliliği optimize etme hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Zengin marka portföyümüzden faydalanarak, değişen pazar koşullarında ve tüketici tercihlerinde istikrar sağlayacak yenilikçi adımlar atacağız.

Vizyonumuza duydukları güven ve verdikleri destekler için tüm paydaşlarımıza, franchise sahiplerimize, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu.