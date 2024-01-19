Vestel, Manisa’daki ana üretim merkezi Vestel City’de 200 milyonuncu televizyonunu üretti. Tüketicilerine en iyi görsel deneyimi yaşatmak için televizyon teknolojisini sürekli yenileyen markanın bugün Türkiye TV ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirdiği açıklandı.

Manisa’da 1984 yılında televizyon üretimine başlayan Vestel, Vestel City’deki tesislerinde 200 milyonuncu televizyonunu üretti. Türkiye’nin en büyük yerli televizyon üreticilerinden biri konumundaki marka, TV üretimine 1984 yılında başlamıştı. O tarihten bugüne kadar geliştirdiği teknolojik ürünlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında televizyon pazarında önemli rol üstlenen markanın, bugün Türkiye TV ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirdiği belirtildi.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, geçen 40 yılda geldikleri noktada, teknoloji, tasarım ve deneyim alanında televizyon pazarına yön veren bir şirket halini aldıklarını söyledi. Uylukçuoğlu, “Şirketimiz bugün Türkiye’nin en değerli markalarından biri. Sadece televizyon ve beyaz eşya üreticisi olmaktan öte küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Manisa’daki Vestel City’de ürettiğimiz teknolojiyi 163 ülkeye ihraç ediyoruz. 2022’de 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attık. 25 yılı aşkın süredir aralıksız olarak sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Bu başarı tablosunda elbette ki televizyon alanındaki yetkinliğimizin payı büyük” diye konuştu.

Uylukçuoğlu, küresel ekonomik gelişmeleri yakından ve titizlikle takip eden Vestel’in, ana pazarlarında son dönemde yaşanan daralmaya karşın televizyon ihracatında yukarı yönlü seyir izlediğini dile getirdi.

Televizyon teknolojisinde sürekli yenilikler yaparak pazara öncülük ettiklerini vurgulayan Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Ülkemizde TV pazarının lider üreticisi, Avrupa’da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Bu konumumuzu korumak ve yükseltmek için son teknolojileri üretmenin yanı sıra, içerik alanına da yoğunlaşıyoruz. 2022 yılında, Smart TV platformunu geliştirmek için önemli adımlar attık. ABD’nin en büyük TV platformlarından biri olan Xperi Holding ile iş birliğine gittik. Yeni nesil içerik platformu TiVo, Vestel’in satışa sunduğu akıllı televizyonlara entegre edilecek; içerik ve canlı etkileşim imkânı ile tüketici beklentilerini karşılayarak Vestel’in Avrupa’daki TV satış gücüne katkı sağlayacak.

İlk yerli televizyonu ürettiğimiz 1994 yılından bu yana, tüplü televizyonlardan LCD, plazma, 3D ve 4K televizyonlara kadar her tür televizyon teknolojisini başarıyla üretip geliştirdik. Günümüzde kullanıcılarımıza sunduğumuz, OLED ekranlar, QLED ekranlar, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri gibi en son televizyon teknolojileriyle üst segment TV ürün gamımızı genişletiyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin ilk ve tek pilli/şarj edilebilen televizyonu Philie TV’yi pazara sunduk. Smart TV OS platformları açısından da müşterilerimize geniş bir seçenek yelpazesi sunarken, televizyonlarımızda Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Vidaa, TiVo ve kendi QUI işletim sistemimiz gibi platform seçenekleri bulunuyor” dedi.

Uylukçuoğlu, gelecek dönemde de geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle kullanıcılarının televizyon deneyimini üst noktalara taşımaya ve teknoloji ihraç eden küresel marka olma vizyonuyla televizyon pazarına yön vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.