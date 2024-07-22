Vestel, fiziki alışveriş ve dijital deneyimi bir arada sunduğu ekspres konseptli mağazalarıyla büyümeyi sürdürüyor. Vestel, son olarak Balıkesir’de dördüncü mağazasını açtı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, Türkiye genelinde yaygınlaşan Vestel Ekspres mağaza konsepti ile Balıkesir’de de yatırımlarına devam ediyor. Ekspres mağazalarda tüketiciler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor.

Balıkesir’de açılan yeni Vestel Ekspres mağazasında son teknoloji ürünler, akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede tüketicilere sunulacak. 63 metrekare teşhir alanına sahip mağazada tüm ürün gamlarına ait ürünler bulunuyor ve mağazada yer alan akıllı ekran ile de teşhirde yer almayan ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.