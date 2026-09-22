Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırısının yaşandığı Manisa’nın Turgutlu ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Turgutlu Kaymakamlığı’nda kurulan kriz masasında yetkililerden olayla ilgili bilgi alan iki bakanı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, bir öğrencinin taburcu edildiğini, 10 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü ve 3 öğrencinin ameliyatta olduğunu belirtti.

Saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından birinci derece riskli okullar arasında bulunduğunu söyleyen Çiftçi, olay sırasında okul bahçe görevlisinin de görev başında olduğunu ifade etti. Okul güvenliğinin yalnızca polisiye önlemlerle sınırlı görülmediğini vurgulayan Çiftçi, ilgili bakanlıkların daha önce gerekli planlamaları yaptığını kaydetti.

Saldırıda kullanılan silaha ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığını ve saldırıyı bu silahla gerçekleştirdiğini söyledi.