Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, alışveriş deneyimini iyileştirmek ve geniş bir ürün yelpazesini tüketici ile buluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanında mağaza yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan Vestel Ekspres mağaza konsepti ile Bursa’da da büyümeye devam eden Vestel, online alışveriş kolaylığını mağazalarına taşıyarak alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bursa’da üç farklı bölgede açılan yeni ekspres mağazalar ile hızlı teslimat avantajı sunulurken, açılışa özel kampanyaların devam ettiği açıklandı.

Yıldırım Yeşilyayla Ekspres Mağaza

118 metrekare teşhir alanına sahip mağazada tüm ürün gamlarına ait ürün bulunurken, akıllı ekran ile mağazada olmayan ürünlere ulaşma imkânı sunuluyor.

Yıldırım Erikli Ekspres Mağaza

120 metrekare teşhir alanına sahip mağazada tüm ürün gamlarına ait ürün bulunurken, akıllı ekran ile mağazada olmayan ürünlere ulaşma imkânı sunuluyor.

Nilüfer Mudanya Yolu Ekspres Mağaza

139 metrekare teşhir alanına sahip mağazada tüm ürün gamlarına ait ürün bulunurken, akıllı ekran ile mağazada olmayan ürünlere ulaşma imkânı sunuluyor.