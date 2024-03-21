Vestel, sürdürülebilir bir gelecek için su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunuyor. ‘Dünya Su Günü’ sebebiyle, son 4 yılda beyaz eşya üretiminde birim başına düşen su miktarını yüzde yüzde 31 oranında azaltmayı başardığını açıklayan şirket, geliştirdiği ürün ve teknolojilerle kullanıcılarının da sürdürülebilir bir hayata geçmelerine yardımcı oluyor.

Ürettiği teknolojilerle sürdürülebilir yaşamı destekleyen Vestel, su kaynaklarının korunması kapsamında son dört yılda beyaz eşya üretiminde birim başına düşen su miktarını yüzde yüzde 31 azalttığını açıkladı. Su kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasının herkesin görevi olduğuna inanan şirket, kurulduğu günden bu yana doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelecek için var gücüyle çalışıyor. Bugün tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan şirket, kullanıcılarının da aynı amaca dahil olmaları için enerji ve su tasarrufu yüksek, gıda israfını önleyen teknolojilerle donatılmış yeni ürünler geliştiriyor.

Şirket yaptığı çalışmaları şöyle açıkladı:

Mikroplastik krizi her geçen gün büyüyor

Bugün mikroplastikler, çevre kirliliğinin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, denizlerdeki balıkların yüzde 44,3’ünde plastik bulunduğunu ortaya koydu. Mikroplastikler günümüzde insan vücuduna kadar girmiş durumda.

Bir yıkamada yüzbinlerce parçacık doğaya karışıyor

Günümüzde altı kilogramlık çamaşırla yapılan bir yıkama sonunda yaklaşık 700 bin fiber parçacığı (ortalama bir gram) doğaya salınıyor. Doğadaki mikrofiber kirliliğinin yüzde 35’i çamaşır makinesi yıkamalarından kaynaklanıyor. Bu da bu durumda beyaz eşya üreticilerinin önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunduğunu gösteriyor.

Vestel, bu bakış açısı ve sürdürülebilir yaşam vizyonu kapsamında ülkemizde satışa sunulan ilk mikrofiber filtreli çamaşır makinesini geliştirdi. Çamaşır makinesinin kapağına entegre edilen filtreleme ünitesi sayesinde yıkama ve durulama adımlarında kullanılan suyun tahliye edilmeden önce filtrelenmesi, bu sayede de fiber parçacıklardan arındırılması sağlanıyor.

Şirketin geliştirdiği filtreleme sistemi sayesinde şirketin bir yılda ürettiği tüm makinelerde bu tip teknolojinin kullanılması durumunda yaklaşık 50 milyon plastik pet şişe ağırlığında mikrofiber parçacığın doğaya gönderilmesi engellenebilir.

Şirket, bu teknolojiyle ‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda pek çok hedefe de katkı sağlıyor. Vestel bunların yanı sıra Avrupa beyaz eşya üreticileri derneği APPLIA’nın öncülüğündeki mikroplastik konsorsiyumunda da yer alarak bu konudaki endüstri standartlarının geliştirilmesi için çalışıyor.

Doğayı koruyan ürünler

Şirketin doğayı koruma vizyonuyla geliştirdiği pek çok ürün ve teknoloji bulunuyor. Su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunan ‘Aqua Mikrofiber’ teknolojisine sahip çamaşır makinesinin yanı sıra Vestel uzmanlarının geliştirdiği ‘Su Geri Kazanım Sistemi’ de çamaşır kurutma işlemi sırasında ortaya çıkan yoğuşmuş suyun arındırılarak çamaşır makinesinde yeniden kullanılmasına imkân tanıyor. ‘Su Geri Kazanım Sistemi’ne sahip bulaşık makineleri de bir önceki çevrimdeki temiz durulama suyunu sonraki çevrimde kullanarak tek seferde sadece 5,4 lt su ile yıkama sağlıyor.

Su ve deterjan karışımını 20 farklı noktadan çamaşırlara püskürterek daha verimli bir yıkama sunan ‘Akıllı Dalga’ teknolojisi, her yıkamadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleme ihtiyacını ortadan kaldıran ‘Akıllı Dozaj’ teknolojisi ve durulama aşamasında kullanılan suyu depolamaya yarayan ‘Su Kutusu’ teknolojisi de Vestel’in sürdürülebilirliği ana odak noktasına alan yeni G Serisi çamaşır makinelerinde öne çıkan teknolojiler.

Şirketin geliştirdiği ‘Otomatik Filtre Temizleme’ teknolojisi sayesinde bulaşık makinelerinde program sonunda makine içerisinde bulunan filtrenin otomatik olarak yıkanması sağlanıyor. Bu sayede yıkama verimliliği artırılırken aynı zamanda elde yıkamaya göre filtre temizleme suyundan hane başına yılda yaklaşık 120 litre tasarruf sağlıyor.

Şirketin bir diğer teknolojisi ‘Self Heating Sistemi’ ise bulaşık makinelerinde kullanılan durulama suyunun ısısından faydalanarak bulaşıklarda yüksek kurutma performansı sağlanmasına imkân sunuyor.