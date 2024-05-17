Vestel’in ‘Eko-tasarım ambalaj çözümleri ile sürdürülebilir paketleme’ projesi İstanbul Karbon Zirvesi’nde ödül aldı.

Vestel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından ’İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti’ temasıyla düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde yeni paketleme tasarımıyla ödül aldı.

Şirket, en iyi karbon yönetimi başarılarının ödüllendirdiği zirvede, ‘Eko-tasarım ambalaj çözümleri ile sürdürülebilir paketleme’ projesiyle ’Düşük Karbon Kahramanı’ ödülünü kazandı.

Verilen bilgiye göre; sürdürülebilir ve ekosisteme saygılı üretim yöntemlerinin yanı sıra geliştirdiği teknolojilerle doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına da katkıda bulunan şirket, bu kapsamda doğal kaynakların korunması, karbon emisyonlarının azaltımı, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlara katkı sağlayan Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları hayata geçiriyor.

Çevre odaklı faaliyetlerine tüketicileri de dahil etmek için projeler geliştiren şirket, müşterilerinin karbon ayak izlerini azaltmalarına destek amacıyla ürünlerinde ve kullandığı ambalajlarda, karbon emisyonu yüksek hammaddeler yerine daha çevreci hammaddeler kullanarak karbon ayak izini azaltıyor. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği ’Düşük Karbon Kahramanları’ Ödülleri ile üretim ve tüketimde karbon yönetimini iyi şekilde sağlayan, düşük karbon ekonomisi için çalışan markaları desteklemeyi, bu sayede de toplumda konunun bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.