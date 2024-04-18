Amerika, İspanya, Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre ve Türkiye’den akademisyenler ve 600’ü aşkın veteriner hekimi KKTC’de düzenlenecek olan 7. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresinde buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nın düzenlediği “7. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi” 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirilecek. Uluslararası birçok katılımcıyı ağırlayacak olan kongre; Amerika, İspanya, Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre ve Türkiye gibi birçok farklı ülkeden bilim insanlarını bir araya getirecek. Çiftlik hayvanlarının sağlığını ve üretkenliğini artırmak için yeni araştırmalar, teknolojiler ve uygulamaların tartışılacağı kongreye dünyadan 600’ü aşkın veteriner hekim de katılacak.

Yeni araştırmalar, teknolojiler ve uygulamalar tartışılacak

Kongrede, çiftlik hayvanlarının sağlığını ve süt ve gebe kalma verimliliğini artırmak için yeni araştırmalar, teknolojiler ve uygulamalar tartışılacak. Özellikle beslenmenin, enerji açığının oluşturabileceği jinekolojik hastalıklar ve bu hastalıkların engellenmesi ve bu şekilde süt veriminin arttırılması ve aşı programları tartışılacak.

Üç gün sürecek olan kongrenin başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan üstlenecek. Kongrede; Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Carlos Risco ve Prof. Dr. Klibs N. Galvo,İspanya’dan Doç. Dr. Oriol Franquesa, Hollanda’dan Prof. Dr. Theo J.G.M. Lam, Almanya’dan Prof. Dr. Martin Kaske, İsviçre’den Doç. Dr. Prof. Johannes Lüttgenau ve Çekya’dan Dr. Zbynek Dvorak, Polonya’dan Dr. Wojciech Ptak ve Türkiye’den Prof. Dr. Ayhan Baştan davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Alanın önemli sorunlarına ışık tutulacak ve çözüm önerileri sunulacak

Süt ineklerinin sağlık ve üreme verimliliği ilgili pek çok konunun ele alınacağı kongrede, alanın önemli sorunlarına ışık tutulacak ve çözüm önerileri sunulacak. Kongrede; ‘Geçiş dönemindeki süt ineklerinde negatif enerji dengesi, metabolik hastalıklar ve sağlık arasındaki ilişki’, ‘Süt ineklerinde mastitisin üreme ve fertilite üzerine etkisi’, “Meme sağlığı ve süt kalitesinin artırılmasında aşılamanın rolü” gibi temel konuların yanı sıra ‘Sağım başlığının meme başı ile buluştuğu yer’, ‘Sağım ekipmanları hakkında neleri bilmeliyiz?’, “Süt ineklerinde uterus hastalıklarını önlemeye yönelik yönetim stratejileri” gibi pratik bilgiler de paylaşılacak.

Ayrıca;’Kuru Dönemde ve Klinik Mastitislerde Selektif Tedavinin Önemi’, ‘Süt İneklerinde Uterus Hastalıklarının Tedavi Seçenekleri’, ‘Uygulamada Mastitisle İlgili Sorunların Çözümü Ve Önlenmesi’, ‘Süt Sığırlarında Antimikrobiyal Kullanımının Optimize Edilmesi’, ‘Respiratorik Tanı Artık Çok Kolay’, ‘Buzağı Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar’, ‘Sürü Fertilitesi’, ‘Süt İşletmelerinde Suni Tohumlamanın Uygulanması ve Geliştirilmesi’, ‘Sığır Reprodüksiyonunda Nadir Vakalar’ konularıyla geniş bir yelpazede bilgi sunarak alandaki iyileşme ve gelişmeyi destekleyecek.