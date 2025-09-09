Galatasaray, Victor Osimhen’in yapılan tetkiklerde ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr. Yener İnce’nin imzasıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.