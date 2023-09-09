Victoria’s Secret, New York’ta görkemli bir davet ile ikonik süper modellerin ve yıldızların yer aldığı The Tour’23 filminin lansmanını gerçekleştirdiİSTANBUL (İGFA) - Fashion şovlarından da aşına olduğumuz çok sevilen “Pembe Halı” konseptiyle Manhattan Center’da gerçekleşen galaya, moda ve eğlence dünyasının ünlü isimleri şık ve iddialı kıyafetleriyle katıldı. Bu yılın en ses getirecek moda filmini izlerken davetlilerin heyecanı doruktaydı.

Victoria’s Secret ile ilk kez iş birliği yapan süper model Emily Ratajkowski’nin de aralarında olduğu yıldızlar listesinde Naomi Campbell, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Adut Akech, Paloma Elsesser, Sui He ve filmde yer alan daha birçok ünlü isim davete ev sahipliği yaptı.