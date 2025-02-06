Geçtiğimiz ay Çerkezköy ilçesi Amberdere mevkiindeki iki villaya giren maskeli ve eldivenli 2 hırsız, kimsenin olmamasını fırsat bilerek villaları talan etmişti. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden villalarda bulunan elektronik cihazları çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin E.D. ve Ş.H. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: iha