Bursa’da tatil için lüks villa kiralayan bir grup arkadaş, havuza gireceği sırada domuz ile karşılaştı. İnsanlardan kaçan domuzun havuza düştüğü anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, Nilüfer ilçesi Bademli Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil yapmak isteyen bir grup arkadaş lüks villa kiraladı. Kiraladıkları villada havuza girmek için hazırlanan arkadaş grubu bahçede domuz ile karşılaştı. Domuz, insanları görünce kaçmak isterken havuza düştü. Bir süre serinleyen domuz kaçarak uzaklaştı. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.