Liverpool'un Kaptanı Virgil van Dijk, Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından İngiliz ekibinin Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Van Dijk, 'İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik ve atmalıydık. Sonuçta duran toptan gol yedik. Bu, sahada fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak bir maç daha var. Önümüzdeki bu maçı heyecanla bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'Kaybettik ama tur daha bitmedi'

Stadyumdaki atmosferi de değerlendiren tecrübeli futbolcu, 'Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız' açıklamasında bulundu.

'Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım'

Rövanşta daha iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Virgil van Dijk, 'Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?' sorusunu yanıtlayan Van Dijk, 'Bu iyi bir soru değil' cevabını vererek sözlerini tamamladı.