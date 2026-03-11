AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın da eşlik ettiği ziyarette, Türkiye genelinde sürdürülen ulaşım ağları yatırımlarına dikkat çekildi. Karasu Demiryolu Projesi'nin yaklaşık 40 milyar liralık büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu projenin bölge ekonomisi ve ulaşım ağı için kritik önem taşıdığını söyledi. Program kapsamında belediye ziyareti gerçekleştiren heyet, ardından AK Parti Kocaali İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Alemdar, Kocaali'nin turizm ve sosyal imkanlarını artıracak yatırımların öncelikli olduğunu kaydederek, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak için belediye hizmet binası ve spor yatırımları başta olmak üzere tüm projelerin koordineli bir şekilde yürütüleceğini dile getirdi. Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde, ilçenin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik saha incelemeleri yapıldı.

Kaynak: İHA