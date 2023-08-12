İNEGÖL’DE KONSER VERECEK OLAN SANATÇIYA ŞOK! O BELEDİYE KONSERİNİ İPTAL ETTİ İNEGÖL’DE KONSER VERECEK OLAN SANATÇIYA ŞOK! O BELEDİYE KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Youtube Net d kanalından klibi izleyebilir ve tüm sosyal medya platformlarından dinleyebilirsiniz.