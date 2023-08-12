Yak\u0131n zamanda On my block \u015fark\u0131s\u0131 ile tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z Vir\u00fcs & Cyruss Griss ekibi ile y\u00fckseli\u015fini s\u00fcrd\u00fcrmeye devam ediyor.\u0130STANBUL (\u0130GFA)\u00a0 -\u00a0Rap camias\u0131nda kal\u0131c\u0131 olmay\u0131 hedefleyen Vir\u00fcs & Cyruss \u201cneden\u201d isimli \u015fark\u0131lar\u0131yla \u00e7\u0131k\u0131\u015f yakalamay\u0131 ve sesini geni\u015f kitlelere duyurmay\u0131 umut ediyor.\nH\u00e2lihaz\u0131rda bir\u00e7ok projesi bulunan\u00a0 Vir\u00fcs & Cyruss yenilerini eklemeye devam ederken, Griss prod\u00fckt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc ile ortaya \u00e7\u0131kan bu i\u015fin arka plan\u0131nda da bir\u00e7ok ki\u015finin deste\u011fi bulunuyor.\u00a0\nYoutube Net d kanal\u0131ndan klibi izleyebilir ve t\u00fcm sosyal medya platformlar\u0131ndan dinleyebilirsiniz.