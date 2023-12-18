Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından VitrA Karo, Bozüyük Üretim Tesisi’ndeki Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dünyanın önemli üretim merkezleri arasındaki yerini aldı. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network (GLN) ağına dahil olan VitrA Karo, dünya çapında toplamda 153 üretim tesisinin yer aldığı ağa katılan seramik şirketi oldu.

VitrA Karo, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Endüstri 4.0 alanında dünyada lider konumdaki üretim tesislerini dahil ettiği, “Global Lighthouse Network”e (Küresel Deniz Fenerleri Ağı’na) dahil olmaya hak kazandı. 2023 yılında açıklanan 21 yeni şirketin katılımıyla toplamda 153 üretici, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürerek Endüstri 4.0 teknolojilerini geniş ölçekte uygulama konusunda lider bir yaklaşım ortaya koyarken; VitrA Karo endüstrilerinde öncü olan kuruluşlar arasına giren seramik şirketi oldu.

Endüstriyel dünyanın giderek daha da çok dijitalleştiğini ve bu dönüşümde öne çıkan şirketlerin Global Lighthouse Network belgesi ile taçlandırıldığını belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Dünya Ekonomik Forumu’nun, sanayilerine yol gösteren, öncü olan kuruluşları bünyesinde barındıran “Küresel Deniz Fenerleri Ağı’na” (Global Lighthouse Network) Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarımızdan VitrA Karo’nun seramik sektöründe dünyada ilk üye olarak alınmasından gurur duyuyoruz. Böylesine değerli bir grubun içine kabul edilen VitrA Karo, başarıyla sürdürdüğü dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Eminim bu katılım ile VitrA Karonun dijital dönüşümü ve sürdürülebilirlik yolculuğu çok daha hızlanacak, ortak öğrenme platformlarındaki dünyanın lider sanayi kuruluşları ile geliştireceği projeler ile rekabetçiliği güçlenecektir. VitrA Karo’nun böylesine seçilmiş öncü kuruluşlar ile aynı platforma girmesini sağlayan, dünyanın en eski sektörlerinden biri olan seramik sektöründe teknoloji ve dijitalleşme uygulamalarını başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Atıklar yüzde 56 azalırken, geri dönüştürülmüş içerik yüzde 43 arttı

Seramik karo üretiminin yoğun işgücü ve önemli miktarlarda enerji tüketimi gerektirdiğini belirten VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan da, tüm dünyada karo seramik sektörünün artan enerji maliyetlerinin yanı sıra, makroekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Binlerce ürün geliştiren, üreten, yöneten kuruluşumuzda, kalitemizi, servis seviyemizi ve rekabet avantajını artırmak için Bozüyük’teki üretim tesisinde başarılı bir dijital dönüşüm yol haritası uyguladık. Akıllı dijital çözümler aracılığıyla işlem ve üretim kontrolünü iyileştirmeye odaklanan bu stratejik girişimin sonucunda, genel ekipman etkinliğinde yüzde 20’ye varan oranda sağladık. Atıkları yarıdan fazlasını azaltırken, enerji tüketiminde yüzde 15’e yakın düşüş elde ettik” dedi.

VitrA Karo’nun dünyanın ilk karo seramik şirketi olarak WEF’in GLN ağına dahil olmasını sağlayan üretim tesisi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alıyor. Açık ve kapalı olmak üzere toplamda, yaklaşık 400 bin metrekare alanda, bin 500’e yakın çalışanla faaliyet gösteren tesis, yıllık 30 milyon metrekare karo üretim kapasitesine sahip. Fabrikadaki üretim süreçlerinde; geçmişte toplanan verilerle ideal çalışma parametrelerini yapay zekayla belirleyen, veri analitiği ve Endüstri 4.0 yaklaşımlarıyla enerji verimliliği ve ıskarta azaltımı sağlayan, böylece sürdürülebilirliğin yanı sıra dijital dönüşüme katma değer oluşturan nesnelerin interneti uygulamasını oluşturan bir program yürütülüyor.

Güncel teknolojiler üretim süreçlerine dahil edildi

VitrA Karo’da DigiTile adıyla yürütülen proje kapsamında, üretim süreçlerine bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi güncel teknolojiler dahil edildi. MES (Üretim Yönetim Sistemi | Manufacturing Execution System) uygulaması oluşturuldu, IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti | Industrial Internet of Things) yapısı hayata geçirilirken, üretimden toplanan veriler buluta aktarıldı.

Üretim süreçlerinde verimliliği artıran, kaynakları optimize eden ve üretimde daha akıllı ve esnek yaklaşımlar benimseyen proje kapsamında, çeşitli ileri analitik projeleri uygulandı. Makine öğrenmesi modelleri DigiMill ve DigiSpray, karar destek sistemi DigiOK, yapay zeka tabanlı önleyici model DigiAlarm, yapay zeka algoritmaları destekli kalite kontrol makineleriyle analiz yapan DigiQuality ve üretim kontrol kulesi DigiBoard, VitrA Karo’nun üretim tesisinde öne çıkan Endüstri 4.0 uygulamaları arasında yer aldı.