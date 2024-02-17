Vodafone Grubu, çevre konusundaki şeffaf yaklaşımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede sergilediği yüksek performans nedeniyle, global çevre kuruluşu CDP’nin A listesinde yer aldı.

Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadelede sergilediği yüksek performans ve kurumsal şeffaflık nedeniyle, kâr amacı gütmeyen global çevre kuruluşu CDP’nin her yıl en başarılı şirketleri sıraladığı A listesinde yer aldı. CDP’nin 2023 iklim değişikliği anketi için ilgili verileri paylaşan Vodafone’un listede yer almasında, emisyonların durdurulması, iklim risklerinin azaltılması ve düşük karbon ekonomisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları etkili oldu.

Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Şirketimizin bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesi, Grubumuzun iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar etkili bir strateji izlediğinin ve bu konuda başarıyla devam ettirdiği şeffaf yaklaşımın bir göstergesi. 2023, tüm dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı, aşırı hava olaylarının yaşandığı ve hem doğanın hem insanların hem de şirketlerin eşi görülmemiş kayıplar yaşadığı bir yıl oldu. Şirketler, iklim ve doğaya yönelik dönüştürücü eylemlerin hayata geçmesinde kritik bir role sahip. Bununla birlikte, ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz. Doğanın korunduğu, net sıfır emisyonun olduğu bir gelecek için şirketler olarak neler yaptığımızı paylaşmamız önem taşıyor. Bu nedenle, CDP A listesinde yer almanın sadece bir puan olmanın ötesinde bir anlamı var.”

Şirketin Türkiye’de yaptığı çalışmaların da listede yer alınmasında etkili olduğunu ifade eden Hasan Süel, şöyle devam etti:

“Şirket olarak, Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim konusunda ülkemizde öncü bir rol üstleniyoruz. ÇSY konseptini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve başarıyla uyguluyoruz. Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Baz yılımız olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını yüzde 95 oranında azalttık. Kalan emisyonlarımızın azaltımı için enerji tüketimimizi düşürmeye veya enerjiyi daha verimli kullanmaya, yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, toplam enerji tüketiminin yüzde 99’unu oluşturan baz istasyonları ve teknoloji merkezlerinin enerji verimliliğini iyileştirmeye devam ediyor. Bu çalışmaların sonucunda, şirketin baz yılı olan 2020 yılına göre baz istasyonu başına enerji tüketimi yüzde 2, mobil veri başına enerji yoğunluğunu yüzde 56 azaldı. Şirket, 2022-23 mali yılı itibarıyla şebekesindeki yenilenebilir enerji üretim miktarını geçen yıla göre yüzde 4 artırarak toplam 1 milyon 89 bin 161 kWh elektrik üretti. Diğer yandan, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle önlediği emisyon miktarını geçen yıla oranla yüzde 23 artırarak toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel oldu. Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 20 tonu aşkın e-atığın geri dönüştürülmesini sağlayan şirket, 2022-23 mali yılında faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 3 milyon ton e-atığın yüzde 99’unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdı.