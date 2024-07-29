Vodafone Seyahat Yanımda, turizm sektörünün önde gelen markalarından Setur ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle, Seyahat Yanımda müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz bir seyahat rezervasyon deneyimi sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artırılması hedefleniyor.

Turizm sektörünün önde gelen firmalarından Setur ile işbirliği yapan Vodafone, bu kapsamda Seyahat Yanımda müşterilerine yeni bir arayüz ve özel kampanyalar sunuyor. Buna göre, Seyahat Yanımda müşterileri, platformun kullanışlı ve modern yeni arayüzü sayesinde seyahatlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde planlayabiliyor ve rezervasyon yapabiliyor. Diğer yandan, Setur’un geniş ürün yelpazesi ile müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunuluyor. Yeni işbirliğiyle, Seyahat Yanımda müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz bir seyahat rezervasyon deneyimi sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artırılması hedefleniyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Seyahat Yanımda ile müşterilerimizin tatil keyfini artırmayı hedefliyoruz. Seyahat Yanımda platformu uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur ve araç kiralama gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi sektörün güçlü markalarından Setur ile işbirliği yaparak müşterilerimize daha iyi ve güvenilir bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Setur ile birlikte seyahat sektöründeki trendleri takip ederek ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vererek Vodafone’un seyahat sektöründeki konumunu sağlamlaştırmak istiyoruz. Diğer yandan, sürdürülebilir turizm uygulamaları konusunda öncü bir şirket olan Setur ile çevreye duyarlı bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez ise şöyle konuştu: “60 yıla yakın deneyimimiz, üstün hizmet anlayışımız, en iyiyi, en kaliteliyi, en seçkini hedefleyen vizyonumuzla, turizmin, seyahatin ve ulaşımın her noktasında faaliyet gösteren bir marka olarak, dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Seyahat Yanımda ile geniş bir hizmet yelpazesinde kullanıcılara en iyi seyahat deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme, global ekonomide her alanı etkilediği gibi turizmi de etkiliyor ve dönüştürüyor. Sürdürülebilir turizm ve kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri son dönem yatırımlarımızın temelini oluşturuyor. Setur-Vodafone vizyon birliğiyle doğan bu proje de teknoloji destekli alternatif satış kanallarında büyüme stratejimiz açısından çok kıymetli. Yenilikçilik odağında hizmet veren ve sektörlerinde öncü konumda bulunan iki markanın bir araya gelmesinin heyecanını yaşarken; müşterilerimize iyi, ekonomik ve güvenilir bir seyahat deneyimi sunacağız.”

Verilen bilgiye göre; Vodafone Seyahat Yanımda’da hem Vodafone’lulara hem de diğer operatör abonelerine özel indirim ve kampanyalar sunulacak.