Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone, Antalya’da düzenlenen 2024 Voleybol Milletler Ligi süresince kullanıcılarına çeşitli hediyeler kazandırdı. Vodafone, VNL’e özel düzenlediği kampanyasıyla müşterilerine 140 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı.

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Antalya’da düzenlenen 2024 Voleybol Milletler Ligi süresince dijital kanalları ve mağazaları üzerinden kullanıcılarına imzalı formadan milli maç biletine kadar çeşitli hediyeler kazanma şansı sundu. Yapılan açıklamaya göre; Vodafone, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kullanıcılarına Vodafone Yanımda üzerinden 1 gün geçerli 5 GB olmak üzere 5 günde toplam 25 GB internet hediye etti. Toplamda 1 milyonu aşkın kullanıcıya yaklaşık 10 milyon GB internet hediyesi sunuldu. Bu kampanyayla kullanıcılara 140 milyon TL’nin üzerinde fayda sağlandı. Ayrıca, 18 Mayıs’ta yapılan “Gizli Hazine” kurgusuyla Antalya bölgesi özelinde Vodafone Yanımda üzerinden cihaz satın alan 26 kişiden 7’sine maç bileti hediye edildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun ve bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında duruyoruz. Voleybol dünyasının önemli turnuvalarından Voleybol Milletler Ligi’nde de logomuzu ve ismimizi vermekten gurur duyduğumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanında olduk. Antalya’da düzenlenen turnuva süresince düzenlediğimiz kampanyalarla müşterilerimize çeşitli hediyeler kazandırdık. Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında, yaklaşık 3 bin Vodafone müşterisi YouTube Premium üyeliğine ilk 3 ay ücretsiz sahip oldu. Eğlence Yanımda’da Voleybol Milletler Ligi haftasına özel Voleybol temalı GB Avı servisi ile müşterilere 9 binin üzerinde GB kazandırıldı. Vodafone, Voleybol Milletler Ligi haftası boyunca Antalya Spor Salonu’nda 5G teknolojisiyle sunduğu maç deneyimine herkesi ortak etti. İlk hafta oynanan Türkiye maçları öncesinde “en hızlı servisin” hızını en yakın tahmin eden 12 kişi Vodafone’dan imzalı forma kazandı. Voleybol Milletler Ligi’nde Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’ye şanslı kelimeyi yazan müşteriler, voleybol kadın milli takım forması ve imzalı voleybol topu kazanma şansı elde ediyor.