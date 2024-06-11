Vodafone, çocuklarına karne hediyesi almaya hazırlanan ebeveynler için alternatif sunuyor. Operatörün, 16 yaş altı çocuğuna ilk hattını alacak aileler için geliştirdiği İlk Hattım tarifelerinde Find My Kids ebeveyn güvenlik kontrol uygulaması 12 ay boyunca ücretsiz verilecek.

Vodafone’un karne gününe özel olarak düzenlediği yeni kampanyasında, 16 yaş altı çocuğuna ilk hattını alacak aileler için geliştirilen İlk Hattım tarifelerinde, ebeveynlerin hem teknoloji ile çocuklarını daha güvenle buluşturmalarını sağlayan hem de lokasyon gibi verilere erişimini sağlayan Find My Kids ebeveyn güvenlik kontrol uygulaması 12 ay boyunca ücretsiz verilecek. Dünyada 4 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamayla, ebeveynler çocuklarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak takip edebilecek. İlk Hattım tarifeleri, uygulama hediyesinin yanı sıra toplam 8 GB mobil internet, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, 12 ay boyunca sabit fiyat ve ücretsiz durma özelliği ile birlikte sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Şirket olarak, karne gününe özel olarak hem çocukları hem de aileleri mutlu edecek yeni bir kampanya düzenledik. 16 yaş altındaki çocuklarına ilk kez hat alacak aileler için sunduğumuz İlk Hattım tarifeleriyle çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun araştırmasına göre, ailelerin yüzde 85’i çocuklarının çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada güvenliklerinden emin olmak istiyor. Yaptığımız kalitatif araştırmalarda da bu oran çok yüksek. Ailelerin bu isteklerini karşılayabilecek Find My Kids uygulamasını İlk Hattım müşterilerimize bir yıl boyunca ücretsiz sunuyoruz. Aileler, bu uygulamayla çocuklarını hem kontrol edebilecek, hem de güvenliklerini sağlayabilecek. İlk Hattım tarifeleri ayrıca, ek internet faydası, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, ücretsiz durma özelliği gibi avantajlarıyla da çocukları ve ailelerini sevindirecek. Tüm aileleri kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

V-Yaşam akıllı çocuk saatlerinde de geçerli

Uygulama, V-Yaşam kapsamında sunulan akıllı çocuk saatlerinde de geçerli olmaya devam edecek. Operatör, TCL MT40, TCL MT42, Bilicra Vision, Bilicra Connect olmak üzere 4 farklı akıllı çocuk saati modeli sunuyor. Akıllı çocuk saatleriyle ebeveynler çocuklarını anlık takip ederek güvende olduklarından emin olabiliyor. Akıllı çocuk saatlerinde bildirim takibi, alarm, sesli ve görüntülü arama yapabilme, adımsayar ve uyku takibi gibi pek çok özellik bulunuyor.

Türkiye’de 1,7 milyon kullanıcı

Yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli bir uygulama olan Find My Kids, halihazırda dünya 4 milyon, Türkiye’de ise 1,7 milyon aktif kullanıcıya sahip bulunuyor. Uygulamanın belli başlı özellikleri arasında, alan giriş-çıkış bilgisi, telefon etrafındaki sesleri algılama, çocuk saati entegrasyonu, ekran süresi bilgisi, kalan batarya uyarısı, gerçek zamanlı lokasyon takibi, uygulama içinden çocukla iletişim kurulabilecek sohbet alanı, SOS tuşu, uygulama kontrol sistemi, sesli sinyal uyarısıyla telefon sessizdeyken bile çocukla iletişim kurabilme yetisi, çocuğun telefonuna SOS araması yerleştirmesi ve yaklaşan etkinlik hatırlatması bulunuyor. Ebeveynler kendi telefonlarına uygulamayı indirirken, Pingo uygulamasını da çocuklarının telefonuna indirerek entegrasyonu başlatıyor.