TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor’da transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Balıkesirspor geçen sezon TFF 2. Lig takımlarından Belediye Derincespor’da forma giyen stoper Volkan Altısoy ile 1 yıllık, Gençlerbirliği U19 takımında sağ bek pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Mert Tekin ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sayfalarında yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz, Gençlerbirliği U-19 takımından 2005 doğumlu sağ bek Mert Tekin ile 1 yıllık (kiralık) anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma genç oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun. Balıkesirspor’umuz, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli stoper Volkan Altınsoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Volkan’a ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.