58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeni ve hastalığı merak edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Konak'ın KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından bir açıklama yaptı.

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Bakanlık, Konak'ın durumu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Polat Yağcı, Volkan Konak için sahnede fenalaştığını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını ve beyin kanamasından şüphelenildiğini belirtti. Konak’ın vefat haberi, sevenleri ve müzikseverler tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

VOLKAN KONAK 'VASİYETİMDİR' DİYEREK AÇIKLAMIŞ

Volkan Konak, 2020 yılında verdiği bir röportajda, ölümünden sonra yapılacak işlemlerle ilgili vasiyetini paylaşmıştı. Sanatçının, ölümünün ardından nasıl gömülmek istediğine dair söyledikleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konak, o dönemde yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

‘Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.’

Volkan Konak bir konserinde ise Nazım Hikmet'in şiirini okurken "Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni" ifadelerini kullanmıştı.