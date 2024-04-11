Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer alan eski futbolcu Volkan Şen, sosyal medya hesabından ’Anlı Şanlı Bursaspor’ başlıklı bir paylaşım yaptı.

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil-beyazlı formayı terleten Volkan Şen’den dikkat çeken bir mesaj geldi. Bursa ekibinin şampiyonluk kadrosunda yer alan Volkan, sosyal medya hesabından ’Anlı Şanlı Bursaspor’ başlığı altında bir paylaşım yaptı. Manchester United ile oynanan maçtan bir enstantanesini paylaşan Volkan Şen, yeşil-beyaz sevdalılarının söylediği bir tezahüratı hatırlatarak, "Fedadır sana her bir damlası; ister kan olsun, istersen gözyaşı" ifadelerini kullandı.