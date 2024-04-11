İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından tatilin 5'inci gününde son duruma ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;

618 trafik kazası meydana geldi.

339.285 araç denetlendi.

21.807 araca hız ve radar işlemi,

16.650 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba)

3.071 trafik kazası meydana geldi.

38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

5026 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

!Lütfen aşırı hız yapmayalım.

!Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

!Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.