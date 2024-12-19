Wanda Nara ile Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi arasındaki gerilim devam ediyor. Türkiye'ye geldikleri günden itibaren evlilikleriyle sıkça gündeme gelen çift, sonunda kesin olarak boşanma kararı aldı. Bu süreçte, Nara, Icardi ile evliliği sürerken yeni bir ilişkiye adım attı. L-Gante ile yaşadığı ilişkiye dair "Tüm ailemden herkes bize karşı" açıklamasını yapmış olsa da, aşkını sonlandırmadı.

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, Icardi'nin Arjantin'de açılan davalar yüzünden mahkemeye çıkmasının ardından, ikilinin yazışmalarını bir kez daha sosyal medyada paylaştı. Bu yazışmalarda, Wanda Nara'nın kızlarının velayetini vermek istemediği, Icardi'nin ise Nara'nın L-Gante ile ilişkisini eleştirerek onu manipüle ettiğini belirttiği görüldü. Wanda Nara'nın paylaştığı mesajlarda, "Ailen ve gururun için bir hiç uğruna harcıyorsun" ifadeleri dikkat çekti.

Wanda Nara, Icardi'ye "Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun" dedi. Icardi ise "Göreceğiz" yanıtını verdi. Nara'nın, "Beni küçük düşürmek seni mutlu ediyorsa, bu senin problemin" demesi üzerine Icardi, "Kızlar seni bu numaradan arayacak. Hayatım umurumda değil. Beni rahat bırak, güle güle" diyerek tepki gösterdi.

Icardi, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante hakkında ağır ifadeler kullandı. "Bu çocuk (L-Gante) ile ilişkinin seni ne kadar aşağıya çektiğini bilmiyor musun?" diyen Icardi, L-Gante'nin geçmişine atıfta bulunarak "Uyuşturucu bağımlısı, alkolik, suçlu" gibi sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, "Çocuklar için dayanıyorum" diyen Nara'ya, "Bu ilişki seni bitiriyor, sana hiçbir şey kazandırmayacak. 3 yıl boyunca aldattın ve hala bana 'kin tutuyorsun' diyorsun" şeklinde karşılık verdi.

Wanda Nara, "Sana tiksinti veriyorsa, neden hala benimle konuşuyorsun?" diye sorarken, Icardi, "Sana daha önce de söyledim, bu durumu değiştiremezsin. Senin için bir saygı yok. Bunu kendin yaratmalıydın" yanıtını verdi.

Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan ilişkisini tamamen sona erdirme kararı, Galatasaray camiasında sevinçle karşılandı. Icardi'nin özel hayatındaki bu sıkıntılar, sahadaki performansını da etkiliyordu ve şimdi ilişkinin sonlanması, futbolcuları ve taraftarları rahatlatmış görünüyor.