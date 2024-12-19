Türkiye'nin önemli ihracatçı firmalarından biri olan Saloni Mobilya'ya bir ödül daha geldi.

Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, firmalarının bünyesinde üretilen Leo Berjer modelinin EPDA ödülüne layık görüldüğünü söyleyerek, "Değerli tasarımcımız Dastan Abishev Bey tarafından tasarlanan, Emre Şaşmaz Ustamızın da prototype uygulamasını yaptığı LEO Berjer modelimiz 2024 European Product Design Award (EPDA) ödülüne layık görüldü.

Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum…Gençlerimize güvendikçe ülkemize daha fazla tasarım ödülü kazandırıyoruz" diye konuştu.