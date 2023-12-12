William Shakespeare’in unutulmaz eseri Othello, Moda Sahnesi tarafından bir kez daha sahneleniyor. oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

William Shakespeare’in unutulmaz eseri Othello, Moda Sahnesi’nin sahnelediği beşinci Shakespeare oyunu olarak seyirciyle buluşuyor. Aşk, kıskançlık ve ilişkilerin ötesinde politika, sınıf farkı ve kimlik konularını derinlemesine ele alan güzel oyunun biletlerine Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Kemal Aydoğan’ın yönettiği ve Emine Ayhan’ın çevirdiği oyunda sahnede, Caner Cindoruk’a; Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, İlay Erkök, Seray Akülker, Ahmed Saka ve Mesut Karakulak eşlik ediyor. Moda Sahnesi’nin önceki Shakespeare uyarlamaları "Hamlet", "En Kısa Gecenin Rüyası", "Fırtına" ve "Şirreti Evcilleştirmek" kapalı gişe oynayarak, seyircinin büyük beğenisini kazanmıştı.