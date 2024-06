Wyndham’ın Türkiye’deki portföyü, DRD Hotels ortaklığında açılan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı ve iki otelin daha eklenmesiyle birlikte 120 otele yaklaştı.

95’ten fazla ülkedeki yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren önde gelen otel şirketlerinden Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’deki ilk Dolce oteli olan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı’nın açılışını duyurdu. Otel sahibi ve işletmecisi DRD Hotels ile Wyndham arasındaki ortaklık, La Quinta by Wyndham Çeşme ve Wyndham Datça Perili Bay otellerinin de açılışıyla genişliyor. Wyndham’ın Türkiye’de şu anda 120’ye yakın oteli bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Dolce by Wyndham markasını Türkiye’ye getirmemiz, büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Açık ve faal durumdaki otel sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel grubu olarak, DRD Hotels ile birlikte Çeşme ve Datça’da gerçekleştirdiğimiz bu yeni açılışlarla, Türkiye’nin kıyılarında ve hızla gelişen şehirlerinde yüksek kaliteye sahip ve üst segmentteki konaklama hizmetlerimizi çeşitlendirme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu ortaklıkla, bir yandan otellerde konaklamayı erişilebilir kılarken, aynı zamanda misafirlerimize olağanüstü deneyimler sunma hedefimizi de bir kez daha vurgulamış oluyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre; Çeşme’nin gözde tatil bölgesi Alaçatı’ya 3 kilometre mesafede ve Ege Denizi sahillerinde yer alan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, denizin ve otelin şık bahçesinin manzaralarını sunan 155 oda ve süite sahip. Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, misafirlerini açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi ve spa alanları ile Akdeniz mutfağından çeşitli lezzetlerin sunulduğu tesis içi restoranlar gibi olanaklarla karşılıyor. Her şey dahil konseptinde hizmet verecek olan otelin 300’e kadar misafirin ağırlanabildiği ve 500 metrekareye yayılan etkinlik alanlarının yanı sıra bahçesi ve misafirlere özel plajı da düğünler ve diğer özel etkinlikler için kullanılabiliyor. Dolce by Wyndham, sınıfının en iyisi toplantı alanları, titizlikle hazırlanan menüleri ve misafirlerin unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlayan olanaklarıyla, dünya genelinde hem etkinlikler hem de tatiller için ideal olan, üst segmentteki bir marka olarak tanınıyor. Dolce by Wyndham’ın dünya genelindeki portföyünde Milano, Versay, Hanoi ve Toronto da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerindeki oteller yer alıyor.

DRD Hotels Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Hakan Aydın, “Wyndham Hotels & Resorts ile olan ortaklığımızı, her biri kendine özgü özelliklere sahip üç farklı marka altında yaptığımız bu açılışlarla büyütüyoruz. Otellerimizi, hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçilere hitap eden, Türkiye’nin en popüler destinasyonlarına taşıyoruz. Wyndham’ın globaldeki gücü, sınıfının en iyisi teknolojileri ve yaklaşık 108 milyon kayıtlı Wyndham Rewards üyesine erişim imkanı bir araya geldiğinde, misafir deneyimini ileri bir noktaya taşıyan ve büyümemize güç katan eşsiz bir platform oluşturuyor. Wyndham’ın kendi adını taşıyan markasıyla Datça’da gerçekleştirdiğimiz yeni açılışımız da üst segmentte ve hizmet çeşitliliğine sahip konaklama imkanları sunma kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

Wyndham ve DRD Hotels ortaklığı ilk kez 2023 yılında Ramada by Wyndham Çeşme‘nin açılışıyla hayata geçmişti. Türkiye, turizmdeki güçlü büyümesiyle ve kültürü, doğal güzellikleri ve modern olanakları bir araya getiren özellikleriyle, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat edenler açısından önde gelen bir destinasyon olmaya devam ediyor. Türkiye pazarı, gördüğü rağbet ve turizme yönelik talebin artışı sayesinde Wyndham’ın stratejik öncelikleri arasında yer almayı sürdürüyor. Wyndham ve DRD Hotels, Dolce oteline ek olarak iki tesisin açılışını aynı gün içinde gerçekleştirdiğini duyurdu. La Quinta by Wyndham Çeşme: Çeşme’deki ilk, Türkiye genelindeki dördüncü La Quinta by Wyndham oteli olan bu tesis, tatilcilerin gözdesi olan bu destinasyonun güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Otelin şık bir tasarıma sahip, hem dinlenmek hem de çalışmak için ideal 75 misafir odası bulunuyor. Misafirler otelin açık havuzlarında vakit geçirip, tesis içindeki restoranda özel lezzetlere ulaşabilecek ve Ege’nin güzel kıyılarını keşfetmek için otelin Port Alaçatı Marina yakınlarındaki konumundan yararlanabilecekler. La Quinta by Wyndham Çeşme, hem sakin bir tatil isteyenlere hem de macera severlere özel bir konaklama deneyimi sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; Wyndham Datça Perili Bay: Datça yarımadasındaki ilk Wyndham oteli olan bu tesis, yeşil doğası ve turkuaz sularıyla meşhur bu bölgeyi ziyaret edenlere özel bir konfor sunuyor. Wyndham Datça Perili Bay’in 152 geniş odası, otelin misafirlerine özel ve Mavi Bayraklı koyunun manzaralarına bakıyor. Otelin sunduğu zengin olanaklar arasında açık havuzlar, tam donanımlı bir fitness merkezi, yenilenmeye ve dinlenmeye yardımcı olan bir spa ve sauna da yer alıyor. Otelin içindeki iki restoran yemek yemeyi özel bir deneyime dönüştürüyor. Wyndham Datça Perili Bay, macera veya dinlenme fırsatlarının izini sürenler için ideal bir seçenek sunuyor. Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye genelinde, yeni açılan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, La Quinta by Wyndham Çeşme ve Wyndham Datça Perili Bay de dahil olmak üzere, açık ve faal durumda 120’ye yakın oteli bulunuyor. Bunlara ek olarak, şirketin Türkiye’deki proje stokunda 25’ten fazla otel projesi daha yer alıyor. Wyndham’ın Türkiye’deki otelleri aynı zamanda USA Today ve U.S. News & World Report okuyucuları tarafından bir numaralı otel ödül programı seçilen Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor. 60 binden fazla otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinin dahil olduğu Wyndham Rewards, üyelerine konaklamaları için diğer tüm otel ödül programlarından daha fazla ve daha cömert seçenekler sunuyor. Detaylı bilgiye wyndhamrewards.com adresinden ulaşılabilecek.