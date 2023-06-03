İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasındaki en başarılı isimlerin ödül aldığı X Turkey Ödülleri gecesi birçok davetlinin katılımıyla İstanbul Florya'da yer alan Elite World Otel'de gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Aldığı ödüller ile başarılarını ispatlayan Klinik Psikolog/Psikolojik danışman alanındaki başarılı çalışmaları sebebiyle Şelale Ünseli "Yılın en iyi psikolojik danışmanı" ödülüne layık görüldü.

Şelale Ünseli ödülünü Gecenin sunucusu Tuğba Özay'ın elinden aldı.Tuğba Özay'ın gecede giydiği sahne kıyafeti ve Şelale Ünseli'nın giydiği kıyafet gözleri kamaştırdı.Gecede Yılmaz Morgül, Pelin Suade, Merve Tokaz, Maral , Fatih Bulut , Neshe , Aleyna Dalveren , Sevtug Kasapbaşoğlu, Hakan Solaker , Dicle Bilge gibi ünlü isimlerde ödüllerini aldılar.

Ünseli ödülünü aldıktan sonra başarılarına hız kesmeden devam etti.Sakarya'da yer alan Premier Inn Otel'de düzenlenen Altın Kabak ödül gecesinde "Yılın Klinik Psikoloğu" ödülünü gecenin sunucusunun elinden aldı.

Ünseli, "Ödüllerim bana motivasyon kaynağı oluyor.İşimi severek yapıyorum. Kendimi işimde daha da geliştireceğim.Tüm ödüllere talibim" dedi.