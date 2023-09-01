Elon Musk yaptığı açıklamada, eski adıyla Twitter olarak bilinen X'in yakında kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına izin vereceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Daily Mail'in aktardığı habere göre X'e gelecek özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Elon Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

Ancak siber güvenlik uzmanları, özellikle Musk'un doğrudan mesajlaşma dışında platformun her alanından 'engelleme' işlevini kaldırmayı planladığını ima etmesinden sonra, X'in yeni özelliği uygulaması durumunda güvenlik sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi.