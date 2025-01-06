Uludağ'ın karla kaplı ormanlarının içerisinde yemleme çalışmaları, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Sarıalan bölgesinde yapılan yemleme çalışmasında, 500 kilogram buğday ve mısır, ayrıca 6 balya ot bırakıldı. Ekipler, kızak ve kar motorlarıyla taşıdığı yemleri, uygun görülen yerlere bırakmak için karları da küreklerle temizledi.

Ağır kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki baskısı devam ettiği sürece doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilirliği için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yemlene çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.