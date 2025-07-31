Bursa tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biri olarak gösterilen Kestel, Orhaneli ve Harmancık yangının yabani hayatı büyük oranda etkilediği görüldü.

Onlarca yaban türü çıkan felakette alevlerden kurtulamayarak telef olurken, kaçmayı başaran hayvanların yeni durağı ise İnegöl oldu.

Özellikle kızıl geyik, ayı, domuz, başak, tilki gibi manevra kabiliyeti yüksek olan yabani hayvanların büyük bir bölümü alevli bölgelerden uzaklaşmayı başardı.

Sürüngen hayvanların ise büyük bir bölümün telef olduğu tahmin ediliyor. Yine kuş türlerinden de bir çok kayıp yaşandı. Bölgeden kaçmayı başaran kuşlar Uludağ eteklerinde bölgeler ile yine Bursa’nın doğusunda ki İnegöl’ün yolunu tuttu.

Yangın sonrasında özellikle aç kalan ayı ve domuzlar İnegöl’e bağlı yerleşim birimlerine kadar indi. Bazı kırsal mahallelerde sıkça yabani hayvanlar görülmeye başlandı.

Yabani hayvanların yaz boyunca İnegöl’de daha fazla görülme ihtimali nedeniyle vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.

Özellikle ormanlara yiyecek bırakılması yaban hayatının devanı ve doğanın dengesi açısından oldukça önem arz ediyor.

Yetkililer yangınlar nedeniyle sayıları azalan yaban hayvanlarının korunması noktasında vatandaşlardan destek istiyor.