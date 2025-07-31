İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin eski tip ehliyetlerini yenilemek için verilen sürenin son kez uzatıldığı bildirildi.

Daha önce 31 Temmuz 2025'e kadar 15 TL olan yenileme ücreti, bu tarihten sonra 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseldi. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Sürücüler, ehliyet yenileme işlemlerini NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak yapabilecek. Randevu tarihinde, gerekli belgelerle bağlı olunan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru tamamlandığında geçici sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyetler PTT kargo ile adreslere teslim ediliyor.