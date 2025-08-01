“İNEGÖL’E BİR İNEGÖLLÜLER DERNEĞİ LAZIMDI”

Açılış konuşmasında Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, derneğin kuruluş sürecini ve misyonunu şu sözlerle aktardı:

“İnegöl sevdalılarının sohbetleri hep aynı cümleyle biterdi: ‘İnegöl’e bir İnegöllüler Derneği lazım.’ Bu ihtiyaçla 2021’de kurumsal kimliğimize kavuştuk. Bugün burada bir ulu çınarı, Sayın Ahmet Türkel’i anmak için toplandık. Onunla birlikte hizmet etmiş tüm İnegöl değerlerini saygıyla yâd ediyoruz.”

Bayraktar ayrıca, son dönemde yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek, dernek olarak ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını duyurdu.



KENAN KAHRAMAN’DAN TARİHİ YOLCULUK

Programda Araştırmacı Yazar Kenan Kahraman, Ahmet Türkel’in hayatını ve bakanlık döneminde İnegöl’e kazandırdığı hizmetleri detaylarıyla anlattı. Türkel’in oğlu Haluk Türkel de etkinliğe katılarak duygusal anlara tanıklık etti.

GENİŞ KATILIM, GÜÇLÜ MESAJ

Anma programına katılan isimler arasında; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Burak Bingül, Saadet Partisi Meclis Üyesi Özgür Öztürk, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Celalettin Ergün, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Çok sayıda STK başkanı yer alırken program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Katılımcılar, İnegöl’ün değerlerine sahip çıkma ve ortak hafızayı yaşatma adına önemli bir buluşmaya imza attı.