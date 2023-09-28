Bazı isimler hem erkek hem kadın adı olarak yeni doğan çocuklara veriliyor. Yağmur da bu isimlerden biri.

19. ve 20. asır Türkiye’sinde genellikle kız çocuklarına verilen bir ad olmuştur.

Ancak Yağmur isminin Türk tarihinde daha çok erkeklere verildiği görülüyor.

Örneğin Yağmur Bey, Anadolu’nun Türkleşmesinde akınlarıyla önemli katkı sağlayan bir kahramandır. Yine Atsız Bey de bu açıdan önemlidir.

20.asır Türkiye’sinin önemli Türk milliyetçiliği kalemlerinden olan Hüseyin Nihal, kendine Atsız soyadını özellikle tercih ederken, bugün yazar olan oğluna da Yağmur adını vermiştir.