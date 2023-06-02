Bağcılar’da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen ağabey ve kardeşi yakalandı. Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin, bir miktar uyuşturucuyu camdan aşağı attıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, "torbacı" adı verilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Bağcılar Güneşli Mahallesi’ndeki bir evde N.A. ve L.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu bilgisi alındı. Çalışmalar çerçevesinde adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüpheli şahısların camdan aşağı uyuşturucu madde attıkları tespit edildi. Operasyon sonucunda N.A. ve L.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Abi kardeş oldukları tespit edilen şüphelilerin çeşitli suçlardan 18 kayıtları olduğu ve çeşitli suçlardan da arandıkları belirlendi. Ayrıca L.A. isimli şahsın 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi, adreste yapılan aramalarda; 1.014 gram bonzai, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, bin 405 lira para, 1 adet elektrikli vakum cihazı, çok sayıda uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan klipsli poşet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.